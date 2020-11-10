Ярмоленко может начать 2021-й год в новой команде

10 ноября, 2020, 15:11

Руководство турецкого "Фенербахче" заинтересовано в трансфере вингера лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко

Об этом сообщает Fotomac.

Спортивный директор "Фенербахче" Белезоглу лично работает над трансфером Ярмоленко и видит украинца как главную трансферную цель в зимнее трансферное окно.

Турецкий клуб хочет арендовать Андрея Ярмоленко до конца этого сезона. Белезоглу уверен, что вингер согласится на этот трансфер, поскольку не имеет гарантированного места в основном составе "Вест Хэма".

Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" действует до лета 2022-го года. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 7,5 млн евро.

В этом сезоне 31-летний украинец провел 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb