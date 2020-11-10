Ярмоленко может начать 2021-й год в новой команде
Об этом сообщает Fotomac.
Спортивный директор "Фенербахче" Белезоглу лично работает над трансфером Ярмоленко и видит украинца как главную трансферную цель в зимнее трансферное окно.
Турецкий клуб хочет арендовать Андрея Ярмоленко до конца этого сезона. Белезоглу уверен, что вингер согласится на этот трансфер, поскольку не имеет гарантированного места в основном составе "Вест Хэма".
Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" действует до лета 2022-го года. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 7,5 млн евро.
В этом сезоне 31-летний украинец провел 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.
- Напомним, 6 октября "Вест Хэм" разорвал контракт с полузащитником сборной Англии Джеком Уилширом.
- 7 октября "Вест Хэм" отдал в аренду "Порту" Фелипе Андерсона, который был конкурентом Ярмоленко.
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