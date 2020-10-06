"Вест Хэм" Ярмоленко разорвал контракт с футболистом сборной Англии

6 октября, 2020, 14:59

Английский "Вест Хэм" разорвал контракт с полузащитником Уилшир

Об этом сообщает официальный сайт "Вест гема" .

Также английский клуб покинул другой полузащитник Джош Каллен.

28-летний Уилшир перебрался в "Вест Хэм" в 2018 году из лондонского "Арсенала". В текущем сезоне он сыграл один матч в Кубке английской лиги с "Галлом" (5: 1).

В активе Хабек 34 матча и 2 забитых мяча за сборную Англии.

Напомним, 22 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" победил "Халл Сити" со счетом 5: 1.

Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча Кубка лиги против "Галла".

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