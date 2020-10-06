"Вест Хэм" Ярмоленко разорвал контракт с футболистом сборной Англии
6 октября, 2020, 14:59
Английский "Вест Хэм" разорвал контракт с полузащитником Уилшир
Об этом сообщает официальный сайт "Вест гема" .
Также английский клуб покинул другой полузащитник Джош Каллен.
28-летний Уилшир перебрался в "Вест Хэм" в 2018 году из лондонского "Арсенала". В текущем сезоне он сыграл один матч в Кубке английской лиги с "Галлом" (5: 1).
В активе Хабек 34 матча и 2 забитых мяча за сборную Англии.
- Напомним, 22 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" победил "Халл Сити" со счетом 5: 1.
- Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча Кубка лиги против "Галла".
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