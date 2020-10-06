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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" Ярмоленко разорвал контракт с футболистом сборной Англии

"Вест Хэм" Ярмоленко разорвал контракт с футболистом сборной Англии


фото: Getty Images
Английский "Вест Хэм" разорвал контракт с полузащитником Уилшир

Об этом сообщает официальный сайт "Вест гема" .

Также английский клуб покинул другой полузащитник Джош Каллен.

28-летний Уилшир перебрался в "Вест Хэм" в 2018 году из лондонского "Арсенала". В текущем сезоне он сыграл один матч в Кубке английской лиги с "Галлом" (5: 1).

В активе Хабек 34 матча и 2 забитых мяча за сборную Англии.

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