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Espreso.tvМирВойна в Нагорном Карабахе: президент Армении заявил, что узнал из прессы о соглашении с Путиным и Алиевым

Война в Нагорном Карабахе: президент Армении заявил, что узнал из прессы о соглашении с Путиным и Алиевым


фото: Facebook Армена Саргсяна
Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал из прессы о подписании соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Документ подписали президенты России и Азербайджана, а также премьер Армении Пашинян

Об этом говорится в заявлении Саргсяна в Facebook.

Он отметил, что с ним не проводили консультации, как с президентом.

"Я не принимал участия ни в каких переговорах. Урегулирование карабахского конфликта - дело государственной важности. Любой шаг, действие, любое решение, касающееся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа, особенно подписания документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений", - уверен Саргсян.

Он заявил, что немедленно инициирует политические консультации, чтобы как можно быстрее "согласовать решения, вытекающие из повестки дня по защите национальных интересов".

Саргсян добавил, что надеется, что этот вопрос будет решен в течение 10 дней.

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Опубликовано ՀՀ նախագահի աշխատակազմ / Office of the President of the Republic of Armenia понедельник, 9 Ноябрь 2020

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  • Напомним, в полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
  • Вскоре появился текст соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, согласно которому прекращается огонь между сторонами.
  • Алиев заявил, что вместе с Россией миротворческую деятельность в Нагорном Карабахе будет осуществлять Турция .
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