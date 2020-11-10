Война в Нагорном Карабахе: президент Армении заявил, что узнал из прессы о соглашении с Путиным и Алиевым

10 ноября, 2020, 07:32

Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал из прессы о подписании соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Документ подписали президенты России и Азербайджана, а также премьер Армении Пашинян

Об этом говорится в заявлении Саргсяна в Facebook.

Он отметил, что с ним не проводили консультации, как с президентом.

"Я не принимал участия ни в каких переговорах. Урегулирование карабахского конфликта - дело государственной важности. Любой шаг, действие, любое решение, касающееся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа, особенно подписания документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений", - уверен Саргсян.

Он заявил, что немедленно инициирует политические консультации, чтобы как можно быстрее "согласовать решения, вытекающие из повестки дня по защите национальных интересов".

Саргсян добавил, что надеется, что этот вопрос будет решен в течение 10 дней.

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