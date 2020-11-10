Степанов пока не знает, сколько продлится карантин выходного дня
10 ноября, 2020, 08:09
В Украине готовятся к внедрению карантина выходного дня. Сколько он продлится, зависит от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина .
Он отметил, что Украина сейчас не готова к полному локдауну.
"Мы не можем по экономическим причинам позволить себе полный локдаун, как наши европейские соседи. Сколько продлится карантин выходного дня, будет зависеть от того, удастся ли нам стабилизировать ситуацию", - сказал Степанов.
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Напомним, МЗ инициировал введение карантина "выходного дня" .
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