Шевченко "вызвал" в сборную Украины по футболу боксера Усика
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
В понедельник, 9 ноября, перед вечерней тренировкой, Андрей Шевченко представил футболистам бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, который по его приглашению пришел пожелать игрокам удачи в ближайших матчах. В ответ футболисты поздравили Усика с недавней победой над британцем Дереком Чисорой.
"Пожелал им хорошей тренировки. У них впереди три очень важные игры. Я с ними пообщался в раздевалке. Когда они уже вышли на поле, а я то знаю, что они уже готовы к тренировке и отвлекать их не надо, я разговаривал с Андреем Николаевичем . Желаю им только победы, хороших игр и бороться до конца, не давать никому спуску. Ребята у нас все сильные, амбициозные, и очень хочется видеть их победы ", - сказал Усик.
Сборная Украины 11 ноября проведет товарищеский матч против Польши. В Лиге наций команда Шевченко в гостях 14 ноября сыграет с Германией, а 17 ноября со Швейцарией.
- Напомним, 9 ноября стало известно, что в матчах Лиги наций сборной Украины не помогут защитники Денис Попов и Виктор Корниенко и форвард Артем Кравец.
- В то же время, Андрей Шевченко вызвал в команду голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Резника.
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