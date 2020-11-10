Шевченко "вызвал" в сборную Украины по футболу боксера Усика

10 ноября, 2020, 08:36

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пригласил на тренировку национальной команды боксера Александра Усика

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В понедельник, 9 ноября, перед вечерней тренировкой, Андрей Шевченко представил футболистам бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, который по его приглашению пришел пожелать игрокам удачи в ближайших матчах. В ответ футболисты поздравили Усика с недавней победой над британцем Дереком Чисорой.

"Пожелал им хорошей тренировки. У них впереди три очень важные игры. Я с ними пообщался в раздевалке. Когда они уже вышли на поле, а я то знаю, что они уже готовы к тренировке и отвлекать их не надо, я разговаривал с Андреем Николаевичем . Желаю им только победы, хороших игр и бороться до конца, не давать никому спуску. Ребята у нас все сильные, амбициозные, и очень хочется видеть их победы ", - сказал Усик.

Сборная Украины 11 ноября проведет товарищеский матч против Польши. В Лиге наций команда Шевченко в гостях 14 ноября сыграет с Германией, а 17 ноября со Швейцарией.

Напомним, 9 ноября стало известно, что в матчах Лиги наций сборной Украины не помогут защитники Денис Попов и Виктор Корниенко и форвард Артем Кравец.

В то же время, Андрей Шевченко вызвал в команду голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Резника.

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