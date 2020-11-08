"Ювентус" на последних секундах упустил победу над "Лацио" в чемпионате Италии
8 ноября, 2020, 15:36
В 7-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" сыграл в Риме вничью с "Лацио"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ювентус" на 15-й минуте вывел вперед Криштиану Роналду.
Туринцы не смогли удержать победу и пропустили на последних секундах матча. "Лацио" от поражения спас Фелипе Кайседо.
"Ювентус" сыграл с "Лацио" вничью 1: 1, набрал 13 очков и занимает третье место. Римляне с 11 пунктами - девятые.
Туринский клуб является соперником "Динамо" по Лиге чемпионов.
Чемпионат Италии
7-й тур
8 ноября
"Лацио" - "Ювентус" 1: 1
Голы: Кайседо, 90 + 5 - Роналду, 15
- Напомним, 1 ноября Криштиану Роналду сделал дубль в матче чемпионата Италии против "Специи", который стал для португальца первым после выздоровления от коронавируса
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