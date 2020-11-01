Роналду сделал дубль в первой игре после выздоровления от COVID-19

1 ноября, 2020, 18:14

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал дубль в матче чемпионата Италии против "Специи", который стал для португальца первым после выздоровления от коронавируса

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Роналду в матче 6-го тура Серии А против "Специи" вышел на замену на 56-й минуте и уже на 3 минуте забил гол. На 76-й минуте португалец реализовал пенальти и сделал дубль.

Кроме Роналду, который вышел на поле впервые после выздоровления от коронавируса, за "Ювентус" забивали Альваро Мората и Адриен Рабьо.

За "Специю" голом престижа отметился Томмазо Побега.

"Ювентус" победил "Специю" 4:1, набрал 12 очков и вышел на второе место. От лидера - "Милана" - туринцы отстают на 4 пункта.

"Специя" имеет 5 баллов и идет 16-й.

Чемпионат Италии

6-й тур

1 ноября

"Специя" - "Ювентус" 1:4

Голы: побег, 32 - Мората, 14, Роналду, 59, 76 (пен.), Рабьо, 67

Напомним, 30 октября Криштиану Роналду получил отрицательный тест на COVID-19 .

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