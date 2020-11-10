"Интер" отказался от трансфера футболиста сборной Украины

10 ноября, 2020, 13:46

Миланский "Интер" не заинтересован в трансфере полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского

Об этом сообщает FCInterNews.it

Зимой миланский клуб могут покинуть хавбека Матиас Весино и Кристиан Эриксен. "Интер" будет искать новых центральных полузащитников, но не заинтересован в услугах украинца.

В текущем сезоне на счету 27-летнего Руслана Малиновского 9 матчей и 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 21 млн евро.

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