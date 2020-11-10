"Интер" отказался от трансфера футболиста сборной Украины
10 ноября, 2020, 13:46
Миланский "Интер" не заинтересован в трансфере полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского
Об этом сообщает FCInterNews.it
Зимой миланский клуб могут покинуть хавбека Матиас Весино и Кристиан Эриксен. "Интер" будет искать новых центральных полузащитников, но не заинтересован в услугах украинца.
В текущем сезоне на счету 27-летнего Руслана Малиновского 9 матчей и 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 21 млн евро.
- 8 ноября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" на своем поле сыграла вничью с "Интером" .
- 9 ноября сообщалось, что "Интер" проявляет интерес к Малиновскому.
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