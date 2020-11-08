Малиновский помог "Аталанте" отобрать очки у "Интера"
8 ноября, 2020, 18:16
В 7-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" на своем поле сыграла вничью с "Интером"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и был заменен на 59-й минуте русским Алексеем Миранчуком.
К тому времени "Аталанта" уступала 0: 1 - на 58-й минуте забил Лаутаро Мартинес.
От поражения команду из Бергамо спас Миранчук, отличившийся на 79-й минуте.
"Аталанта" сыграла с "Интером" вничью 1: 1, набрала 13 очков и занимает пятое место. Миланцы с 12 пунктами шестые.
"Интер" является соперником "Шахтера" по Лиге чемпионов.
Чемпионат Италии
7-й тур
8 ноября
"Аталанта" - "Интер" 1: 1
Голы: Миранчук, 79 - Мартинес, 58
- Напомним, 8 ноября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" сыграл в Риме вничью с "Лацио" .
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