Футболист сборной Украины Малиновский заинтересовал "Интер"
9 ноября, 2020, 15:54
Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Аталанты" Руслану Малиновскому
Об этом сообщает SempreInter.
Пока миланский клуб не делал официальных предложений по трансферу 27-летнего украинском, однако "Интер" настроен купить Малиновского в январе. Главный тренер "нерадзури" Антонио Конте поражен атакующими умениями хавбека и тем, как он выполняет штрафные удары.
В текущем сезоне на счету 27-летнего Руслана Малиновского 9 матчей и 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 21 млн евро.
- 8 ноября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" на своем поле сыграла вничью с "Интером".
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