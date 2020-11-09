Футболист сборной Украины Малиновский заинтересовал "Интер"

9 ноября, 2020, 15:54

Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Аталанты" Руслану Малиновскому

Об этом сообщает SempreInter.

Пока миланский клуб не делал официальных предложений по трансферу 27-летнего украинском, однако "Интер" настроен купить Малиновского в январе. Главный тренер "нерадзури" Антонио Конте поражен атакующими умениями хавбека и тем, как он выполняет штрафные удары.

В текущем сезоне на счету 27-летнего Руслана Малиновского 9 матчей и 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 21 млн евро.

8 ноября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" на своем поле сыграла вничью с "Интером".

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