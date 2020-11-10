Огрызко: Подобными действиями, как по Нагорному Карабаху, в Кремле хотят "урегулировать" ситуацию на Донбассе

10 ноября, 2020, 15:50

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил, что Москва хочет, чтобы по Донбассу состоялись такие же действия, как в отношении Нагорного Карабаха

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Сегодня, я думаю, в Москве очередной раз открывают шампанское. Думают, как им все хорошо удалось. На самом деле это древняя тактика Москвы: сначала создавать проблему, а потом ее начинать "решать", - сказал Огрызко.

По его словам, Россия начинает "решать" некоторые вопросы на собственных условиях и обязательно с введением собственных войск.

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"Таким же образом происходило в Приднестровье, и там до сих пор маленький, как они говорят, контингент миротворческих сил находится. И уже 30 лет не собирается оттуда выходить. Мы видели, что произошло в Грузии, когда маленький миротворческий контингент ворвался в государство и захватил Южную Осетию и Абхазию, которые затем провозгласили «независимыми» государствами. Мы видим, что сегодня происходит на Донбассе. Тактика везде одна и та же", - отметил Огрызко.

Экс-министр заметил, что действия, которые мы увидели в отношении Нагорного Карабаха, это "мечта Кремля относительно Донбасса".

"Именно таким образом в Кремле хотят "урегулировать" ситуацию на Донбассе. То есть "нас там нет, есть две стороны - Киев и "независимые республики", между которыми мы, Россия, посередине и будем предлагать свой вариант, обязательно на своих условиях". Вот, собственно, что происходит в Армении и Азербайджане, что происходит в Нагорном Карабахе, что хочет Москва, чтобы у нас происходило на Донбассе", - подчеркнул он.

Напомним, в полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Вскоре появился текст соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, согласно которому прекращается огонь между сторонами.

появился текст соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, согласно которому прекращается огонь между сторонами. Алиев заявил, что вместе с Россией миротворческую деятельность в Нагорном Карабахе будет осуществлять Турция.

будет осуществлять Турция. Также известно, что самолеты Ил-76 с российскими "миротворцами" отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска.

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