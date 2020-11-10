Самолеты с российскими "миротворцами" вылетели в Карабах

10 ноября, 2020, 07:10

Самолеты Ил-76 с российскими "миротворцами" отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска

Об этом сообщает ТАСС.

"Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства", - говорится в сообщении.

Позже стало известно о вылете пятого самолета с военными.

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