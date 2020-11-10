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Espreso.tvМирСамолеты с российскими "миротворцами" вылетели в Карабах

Самолеты с российскими "миротворцами" вылетели в Карабах


фото: Cкрін з відео
Самолеты Ил-76 с российскими "миротворцами" отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска

Об этом сообщает ТАСС.

"Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства", - говорится в сообщении.

Позже стало известно о вылете пятого самолета с военными.

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  • Напомним, в полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
  • Вскоре появился текст соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, согласно которому прекращается огонь между сторонами.
  • Алиев заявил, что вместе с Россией миротворческую деятельность в Нагорном Карабахе будет осуществлять Турция .
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