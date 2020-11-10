Алиев заявил, что Турция будет осуществлять миротворческую деятельность в Нагорном Карабахе вместе с РФ

10 ноября, 2020, 01:22

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вместе с Россией миротворческую деятельность в Нагорном Карабахе будет осуществлять Турция

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

Отметим, в тексте соглашения, обнародованном армянским изданием, речь идет только о российском миротворческом контингенте - упоминаний о Турции в документе не было.

Кроме того, согласно документу, ФСБ России получает полномочия по контролю транспортного сообщения из Нахичеванской Автономной Республики до остальной территории Азербайджана через территорию Армении.

Напомним, в полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Вскоре появился текст соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, согласно которому прекращается огонь между сторонами.

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