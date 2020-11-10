Алиев заявил, что Турция будет осуществлять миротворческую деятельность в Нагорном Карабахе вместе с РФ
Об этом сообщает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".
Отметим, в тексте соглашения, обнародованном армянским изданием, речь идет только о российском миротворческом контингенте - упоминаний о Турции в документе не было.
Кроме того, согласно документу, ФСБ России получает полномочия по контролю транспортного сообщения из Нахичеванской Автономной Республики до остальной территории Азербайджана через территорию Армении.
Напомним, в полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-