Ибрагимович побил бомбардирский рекорд Шевченко в "Милане"

9 ноября, 2020, 16:26

В 7-м туре чемпионата Италии по футболу "Милан" сыграл вничью с "Вероной"

Об этом сообщает Opta y twitter.

Поединок завершился со счетом 2:2. Последний гол был забит на 93-й минуте, отличился Златан Ибрагимович. Для шведского бомбардира это уже 7-й матч чемпионата подряд в котором он забивает, что является абсолютным рекордом в истории "Милана".

Ранее рекордсменом был Андрей Шевченко. В 2001 году украинский форвард забил в шести матчах подряд.

В этом сезоне 39-летний Ибрагимович провел 9 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его "Милан" занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А.

Напомним, 26 октября дубль 39-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича помог "Милану" сыграть вничью 3:3 с "Ромой" и сохранить лидерство в чемпионате Италии.

1 ноября гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе" в чемпионате Италии.

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