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Espreso.tvСпортИбрагимович побил бомбардирский рекорд Шевченко в "Милане"

Ибрагимович побил бомбардирский рекорд Шевченко в "Милане"


фото: Getty Images
В 7-м туре чемпионата Италии по футболу "Милан" сыграл вничью с "Вероной"

Об этом сообщает Opta y twitter.

Поединок завершился со счетом 2:2. Последний гол был забит на 93-й минуте, отличился Златан Ибрагимович. Для шведского бомбардира это уже 7-й матч чемпионата подряд в котором он забивает, что является абсолютным рекордом в истории "Милана".

Ранее рекордсменом был Андрей Шевченко. В 2001 году украинский форвард забил в шести матчах подряд.

В этом сезоне 39-летний Ибрагимович провел 9 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его "Милан" занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А.

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