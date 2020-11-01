Ибрагимович принес "Милану" победу над "Удинезе" в чемпионате Италии

1 ноября, 2020, 17:33

Гол шведского форварда Златана Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе" в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 6-го тура Серии A "Милан" на 18-й минуте вывел Франк Кэсси.

"Удинезе" отыгрался сразу после перерыва, когда пенальти реализовал Родриго Де Пауль.

Победный гол за "Милан" на 83-й минуте забил Златан Ибрагимович. Для 39-летнего шведа этот гол стал уже 8-м в нынешнем сезоне.

"Милан" победил "Удинезе" 2:1, набрал 16 очков и сохранил лидерство. "Удинезе" имеет 3 пункта и идет 18-м.

Чемпионат Италии

6-й тур

1 ноября

"Удинезе" - "Милан" 1:2

Голы: Где он, 48 - Кэсси, 18 Ибрагимович, 83

Напомним, 26 октября дубль 39-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича помог "Милану" сыграть вничью 3:3 с "Ромой" и сохранить лидерство в чемпионате Италии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb