Дубль Ибрагимовича помог "Милану" сохранить лидерство в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Златан Ибрагимович вывел "Милан" вперед уже на 2-й минуте. На 14-й минуте форвард "Ромы" Эдин Джеко сравнял счет.
В начале второго тайма Алексис Салемакерс снова вывел миланцев вперед. На 71-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Милана", который реализовал Жордан Вретище. Через 8 минут Ибрагимович также забил с одиннадцатиметрового и сделал дубль. На 84-й минуте "Рому" от поражения спас Мараш Кумбула.
"Милан" сыграл с "Ромой" вничью 3:3, набрал 13 очков и сохранил лидерство в чемпионате Италии. Ближайшие преследователи - "Наполи" и "Сассуоло" - имеют по 11 пунктов. "Рома" с 8 баллами - девятая.
Чемпионат Италии
5-й тур
26 октября
"Милан" - "Рома" 3:3
Голы: Ибрагимович, 2, 79 (пен.), Салемакерс, 47 - Джеко, 14 Врету, 71 (пен.), Кумбула, 84
- Напомним, 17 октября в 4-м туре чемпионата Италии "Милан" победил "Интер" в миланском дерби благодаря дублю Златана Ибрагимовича.
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