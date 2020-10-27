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Espreso.tvСпортДубль Ибрагимовича помог "Милану" сохранить лидерство в чемпионате Италии

Дубль Ибрагимовича помог "Милану" сохранить лидерство в чемпионате Италии


фото: Reuters
Дубль 39-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича помог "Милану" сыграть вничью 3:3 с "Ромой" и сохранить лидерство в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Златан Ибрагимович вывел "Милан" вперед уже на 2-й минуте. На 14-й минуте форвард "Ромы" Эдин Джеко сравнял счет.

В начале второго тайма Алексис Салемакерс снова вывел миланцев вперед. На 71-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Милана", который реализовал Жордан Вретище. Через 8 минут Ибрагимович также забил с одиннадцатиметрового и сделал дубль. На 84-й минуте "Рому" от поражения спас Мараш Кумбула.

"Милан" сыграл с "Ромой" вничью 3:3, набрал 13 очков и сохранил лидерство в чемпионате Италии. Ближайшие преследователи - "Наполи" и "Сассуоло" - имеют по 11 пунктов. "Рома" с 8 баллами - девятая.

Чемпионат Италии

5-й тур

26 октября

"Милан" - "Рома" 3:3

Голы: Ибрагимович, 2, 79 (пен.), Салемакерс, 47 - Джеко, 14 Врету, 71 (пен.), Кумбула, 84

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