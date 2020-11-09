Выиграли мы, а не COVID: директор "Шахтера" ответил Луческу

9 ноября, 2020, 17:40

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна убежден, что донецкий клуб справедливо обыграл киевское "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Срна уверен, что "Шахтер" сейчас имеет хорошего тренера.

"Эмоции хорошие. А когда проигрываешь, и не только Луческу, а любому сопернику, то эмоции не очень. У нас новый тренер - у него дорогая и хорошая команда. Надеемся, в будущем будем показывать такой футбол, как сейчас. Выиграл не COVID, а "Шахтер", - сказал Дарио Срна.

"Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:0, набрал 19 очков и сократил отставание от киевлян, которые возглавляют турнирную таблицу, до 1 пункта.

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