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Espreso.tvСпортВыиграли мы, а не COVID: директор "Шахтера" ответил Луческу

Выиграли мы, а не COVID: директор "Шахтера" ответил Луческу


фото: shakhtar.com
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна убежден, что донецкий клуб справедливо обыграл киевское "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Срна уверен, что "Шахтер" сейчас имеет хорошего тренера.

"Эмоции хорошие. А когда проигрываешь, и не только Луческу, а любому сопернику, то эмоции не очень. У нас новый тренер - у него дорогая и хорошая команда. Надеемся, в будущем будем показывать такой футбол, как сейчас. Выиграл не COVID, а "Шахтер", - сказал Дарио Срна.

"Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:0, набрал 19 очков и сократил отставание от киевлян, которые возглавляют турнирную таблицу, до 1 пункта.

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