Выиграли мы, а не COVID: директор "Шахтера" ответил Луческу
9 ноября, 2020, 17:40
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна убежден, что донецкий клуб справедливо обыграл киевское "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Срна уверен, что "Шахтер" сейчас имеет хорошего тренера.
"Эмоции хорошие. А когда проигрываешь, и не только Луческу, а любому сопернику, то эмоции не очень. У нас новый тренер - у него дорогая и хорошая команда. Надеемся, в будущем будем показывать такой футбол, как сейчас. Выиграл не COVID, а "Шахтер", - сказал Дарио Срна.
"Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:0, набрал 19 очков и сократил отставание от киевлян, которые возглавляют турнирную таблицу, до 1 пункта.
- 8 ноября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:0 .
- 9 ноября Мирча Луческу заявил, что "Шахтер" несправедливо победил киевлян в 9-м туре УПЛ.
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