Война в Нагорном Карабахе: Алиев заявил о занятии ряда сел и стратегических высот
Об этом в своем Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Он отметил, что сегодня, 9 ноября, армия Азербайджана заняла ряд сел в Ходжавендском, Физулинском, Губадлинском и Лачинском районах.
Также заняты стратегические высоты в Зангиланском районе - "Бартаз" (2300 метров), "Сигирт" (1370 метров), "Шукюратаз" (2000 метров) и пять безымянных высот.
В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что подразделения армянской армии продолжают бои за Шуши.
"Подразделениям противника наносятся огневые удары. В плен взяты двое военнослужащих противника", - отметила она.
- Напомним, министерство иностранных дел Азербайджана официально подтвердило сбивание российского военного вертолета Ми-24 рядом со своим рубежом.
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