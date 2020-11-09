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Espreso.tvМирВойна в Нагорном Карабахе: Алиев заявил о занятии ряда сел и стратегических высот

Война в Нагорном Карабахе: Алиев заявил о занятии ряда сел и стратегических высот

Азербайджанская армия заняла еще несколько стратегических высот и населенных пунктов. Установлен контроль над селами в шести районах

Об этом в своем Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что сегодня, 9 ноября, армия Азербайджана заняла ряд сел в Ходжавендском, Физулинском, Губадлинском и Лачинском районах.

Также заняты стратегические высоты в Зангиланском районе - "Бартаз" (2300 метров), "Сигирт" (1370 метров), "Шукюратаз" (2000 метров) и пять безымянных высот.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что подразделения армянской армии продолжают бои за Шуши.

"Подразделениям противника наносятся огневые удары. В плен взяты двое военнослужащих противника", - отметила она.

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