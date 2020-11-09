Азербайджан признал сбивание российского вертолета над Арменией и извинился перед Россией

9 ноября, 2020, 19:29

9 ноября министерство иностранных дел Азербайджана официально подтвердило сбивание российского военного вертолета Ми-24 рядом со своей границей

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В МИДе Азербайджана отметили, что 9 ноября в 18:30 на Нахичиванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации.

В МИДе выразили готовность выплатить компенсацию России за смерть ее военных и одновременно подчеркнули, что полет вертолета проходил в непосредственной близости от армяно-азербайджанской государственной границы, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта идут активные боевые столкновения.

Читайте также: Минобороны России заявило о сбивания своего вертолета над Арменией

"Полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Вертолеты ВВС РФ ранее не были замечены в указанном районе. В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, очередным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", - пояснили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо