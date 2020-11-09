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Espreso.tvЭкономикаВакцина от COVID-19 компании Pfizer в ходе исследований показала эффективность в 90% случаев - Bloomberg

Вакцина от COVID-19 компании Pfizer в ходе исследований показала эффективность в 90% случаев - Bloomberg


фото: reuters
Изобретенная компаниями Pfizer и BioNTech SE вакцина против COVID-19 предупредила более 90% заражений при клинических испытаниях

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно с сообщением, вакцина против COVID-19, которая была изобретена компаниями Pfizer и BioNTech SE предупредила более 90% заражений во время исследований 43,5 тыс. волонтеров, что является "наиболее обнадеживающим научным прогрессом в борьбе с коронавирусом"

Отмечается, что предварительные результаты позволят компаниям получить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях от регулирующих органов, если дальнейшие исследования подтвердят ее безопасность.

  • Напомним, ранее британская компания AstraZeneca заявила, что может выпустить вакцину от коронавируса еще до конца года.

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