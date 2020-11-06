AstraZeneca заявляет, что может выпустить вакцину от коронавируса еще до конца года
Об этом заявил генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио, сообщает New Europe.
"Мы надеемся, что широкомасштабные прививки будут возможны с января следующего года, а возможно, даже с декабря (этого года, - ред.)", - сказал Сорио.
В AstraZeneca заявили, что будут продавать вакцину по себестоимости в период пандемии - цена составит от 4 до 5 долларов.
Работа над вакциной началась в январе. В июле AstraZeneca обнародовала результаты, которые показали, что вакцина вызвала "устойчивые иммунные реакции" у здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Сейчас компания проводит окончательные испытания вакцины, результаты которых должны обнародовать до конца года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре