AstraZeneca заявляет, что может выпустить вакцину от коронавируса еще до конца года

6 ноября, 2020, 17:07

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, может быть готова к широкому применению уже в конце 2020 года

Об этом заявил генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио, сообщает New Europe.

"Мы надеемся, что широкомасштабные прививки будут возможны с января следующего года, а возможно, даже с декабря (этого года, - ред.)", - сказал Сорио.

В AstraZeneca заявили, что будут продавать вакцину по себестоимости в период пандемии - цена составит от 4 до 5 долларов.

Работа над вакциной началась в январе. В июле AstraZeneca обнародовала результаты, которые показали, что вакцина вызвала "устойчивые иммунные реакции" у здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Сейчас компания проводит окончательные испытания вакцины, результаты которых должны обнародовать до конца года.

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