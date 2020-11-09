Силовики Лукашенко применили против оппозиции новую тактику. Уже 1 тыс. "упакованных" в автозаки

9 ноября, 2020, 00:33

Течение еженедельной акции протеста в Минске в воскресенье, 8 ноября 2020 года, отличался тем, что спецназовцам МВД почти удалось не дать многочисленным противникам Лукашенко собраться в большую общую колонну

На это обратила внимание белорусская служба Радио Свобода , передает Еспресо.TV .

"Концентрация силовиков была особенно высокой", - отмечается в сообщении.

Власти мобилизовали ОМОН из разных областей Беларуси.

"Любые попытки протестующих собраться в разных местах города сталкивалась с жестокими задержаниями. Людей блокировали. Группы демонстрантов окружали, чтобы не дать им объединиться", - отмечают минские журналисты.

Несмотря на это, демонстрантам удалось по крайней мере дважды сформировать несколько тысяч колонны и выйти на проезжую часть - у стелы "Минск - город герой" и на улице Богдановича.

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По состоянию на 00:00 понедельника, 9 ноября, снятый с государственной регистрации правозащитный центр "Весна" сообщает о 1002 задержанных. При этом такие данные могут быть еще не окончательными, поскольку информация продолжает поступать.

Фактически, сейчас речь идет о самой за все предыдущие месяцы количество "упакованных" в течение одного дня в милицейские автозаки и служебные микроавтобусы ОМОНа количество участников уличной акции.

Полный список задержанных находится в ссылке .

Напомним, среди них есть несколько известных в стране представителей шоубизнеса, культуры и спорта. Это, в частности, "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хижинкова и ведущий вечерней "колыбельные" на ТВ Александр Жданович .

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