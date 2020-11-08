 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТихановская призывает белорусов "усиливать народное самоуправление"

Тихановская призывает белорусов "усиливать народное самоуправление"

Беларусь вот уже 90 дней успешно противодействует самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко и для окончательной победы участникам мирной общедемократической революции следует "преумножать солидарность"

Об этом говорится в обращении представительницы объединенной белорусской оппозиции Светланы Тихановской, признанной международным сообществом законно избранным главой Республики Беларусь на выборах 9 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.

Ее заявление опубликовано в телеграм-канале политика.

"Преумножайте эту солидарность. Объединяйтесь в дворовые инициативы, создавайте независимые профсоюзы и группы единомышленников в офисах, вузах и на предприятиях. Все это усиливает народное самоуправление", - отметила Тихановская.

По ее словам, режим Лукашенко "не хочет давать нам право решать, что будет дальше с нашей страной". 

"Но мы заслужили это право, и мы будем продолжать до самой победы", - написала Тихановская.

Читайте также: "Животное под влиянием препаратов", - оппозиционер Санников о Лукашенко

"Вспомните, как всех нас пугали автозаки и вооруженные силовики в августе. И посмотрите, как бесстрашно сейчас люди подходят вплотную к ним, говоря: "Стреляй". Вспомните, как летом мы были растеряны от того, насколько нагло у нас отбирают наши права. И посмотрите, с каким достоинством вы уже 90 дней несете свой мирный протест в условиях настоящего беззакония. Вспомните, как 26 лет нам говорили, что мы и наши голоса ничего не стоят. И посмотрите, как весь мир восхищается белорусскими женщинами, пенсионерами, студентами, заводчанами, медиками - и всеми беларусами", - обратилась Тихановская к гражданам Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 ноября, 2020 воскресенье

7 ноября, 2020 суббота

больше новостей

8 ноября, 2020 воскресенье

7 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать