Тихановская призывает белорусов "усиливать народное самоуправление"

8 ноября, 2020, 10:51

Беларусь вот уже 90 дней успешно противодействует самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко и для окончательной победы участникам мирной общедемократической революции следует "преумножать солидарность"

Об этом говорится в обращении представительницы объединенной белорусской оппозиции Светланы Тихановской, признанной международным сообществом законно избранным главой Республики Беларусь на выборах 9 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.

Ее заявление опубликовано в телеграм-канале политика.

"Преумножайте эту солидарность. Объединяйтесь в дворовые инициативы, создавайте независимые профсоюзы и группы единомышленников в офисах, вузах и на предприятиях. Все это усиливает народное самоуправление", - отметила Тихановская.

По ее словам, режим Лукашенко "не хочет давать нам право решать, что будет дальше с нашей страной".

"Но мы заслужили это право, и мы будем продолжать до самой победы", - написала Тихановская.

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"Вспомните, как всех нас пугали автозаки и вооруженные силовики в августе. И посмотрите, как бесстрашно сейчас люди подходят вплотную к ним, говоря: "Стреляй". Вспомните, как летом мы были растеряны от того, насколько нагло у нас отбирают наши права. И посмотрите, с каким достоинством вы уже 90 дней несете свой мирный протест в условиях настоящего беззакония. Вспомните, как 26 лет нам говорили, что мы и наши голоса ничего не стоят. И посмотрите, как весь мир восхищается белорусскими женщинами, пенсионерами, студентами, заводчанами, медиками - и всеми беларусами", - обратилась Тихановская к гражданам Беларуси.

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