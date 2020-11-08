Тихановская призывает белорусов "усиливать народное самоуправление"
Об этом говорится в обращении представительницы объединенной белорусской оппозиции Светланы Тихановской, признанной международным сообществом законно избранным главой Республики Беларусь на выборах 9 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.
Ее заявление опубликовано в телеграм-канале политика.
"Преумножайте эту солидарность. Объединяйтесь в дворовые инициативы, создавайте независимые профсоюзы и группы единомышленников в офисах, вузах и на предприятиях. Все это усиливает народное самоуправление", - отметила Тихановская.
По ее словам, режим Лукашенко "не хочет давать нам право решать, что будет дальше с нашей страной".
"Но мы заслужили это право, и мы будем продолжать до самой победы", - написала Тихановская.
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"Вспомните, как всех нас пугали автозаки и вооруженные силовики в августе. И посмотрите, как бесстрашно сейчас люди подходят вплотную к ним, говоря: "Стреляй". Вспомните, как летом мы были растеряны от того, насколько нагло у нас отбирают наши права. И посмотрите, с каким достоинством вы уже 90 дней несете свой мирный протест в условиях настоящего беззакония. Вспомните, как 26 лет нам говорили, что мы и наши голоса ничего не стоят. И посмотрите, как весь мир восхищается белорусскими женщинами, пенсионерами, студентами, заводчанами, медиками - и всеми беларусами", - обратилась Тихановская к гражданам Беларуси.
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