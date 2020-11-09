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Espreso.tvОбщество"Опрос" Зеленского: "слуги" обещают в ближайшее время обнародовать результаты

"Опрос" Зеленского: "слуги" обещают в ближайшее время обнародовать результаты

Результаты "опроса", инициированного президентом Владимиром Зеленским, обнародуют в ближайшее время

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Facebook.

"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представим их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - отметили в пресс-служба.

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