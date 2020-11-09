"Опрос" Зеленского: "слуги" обещают в ближайшее время обнародовать результаты

9 ноября, 2020, 15:41

Результаты "опроса", инициированного президентом Владимиром Зеленским, обнародуют в ближайшее время

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Facebook.

"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представим их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - отметили в пресс-служба.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb