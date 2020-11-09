"Опрос" Зеленского: "слуги" обещают в ближайшее время обнародовать результаты
9 ноября, 2020, 15:41
Результаты "опроса", инициированного президентом Владимиром Зеленским, обнародуют в ближайшее время
Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Facebook.
"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представим их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - отметили в пресс-служба.
- Напомним, социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты экзит-пола по "опросу", инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Впоследствии, партия "Слуга народа" обнародовала предварительные "результаты опроса", инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.
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