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Espreso.tvОбщество"Опрос" Зеленского: партия "Слуга народа" обнародовала результаты

"Опрос" Зеленского: партия "Слуга народа" обнародовала результаты


фото: pravda.com.ua
Партия "Слуга народа" обнародовала результаты "опроса", инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом на брифинге о ходе местных выборов заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Еспресо.TV .

"Относительно того, сколько людей приняло участие, примерно половина проголосовавших в дни голосования приняло, до 5 млн граждан в этом "опросе", - отметил Корниенко.

Так, в партии уже обработали 74% анкет.

Респонденты ответили на вопрос следующим образом:

Нужно ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах - около 83% за;

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны - 46,7% за, 46,48% против;

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 - более 89,6% за;

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса, чтобы уменьшить боль у тяжелых больных - 64,88% за;

Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом - 64,88% за.

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