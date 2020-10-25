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Espreso.tvОбщество"Опрос Зеленского": обнародованы данные экзитпола группы "Рейтинг"

"Опрос Зеленского": обнародованы данные экзитпола группы "Рейтинг"

Обнародованы результаты экзитпола социологической группы "Рейтинг" по "опросу", инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг", сообщает НВ.

Респонденты ответили на вопрос следующим образом:

Нужно ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах - 81% за;

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны - 45% за, 43% против.

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 - более 95% за;

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса, чтобы уменьшить боль у тяжелых больных - 70% за, 24% против;

Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом - 78% за.

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