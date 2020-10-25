"Опрос Зеленского": обнародованы данные экзитпола группы "Рейтинг"

25 октября, 2020, 21:09

Обнародованы результаты экзитпола социологической группы "Рейтинг" по "опросу", инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг", сообщает НВ.

Респонденты ответили на вопрос следующим образом:

Нужно ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах - 81% за;

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны - 45% за, 43% против.

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 - более 95% за;

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса, чтобы уменьшить боль у тяжелых больных - 70% за, 24% против;

Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом - 78% за.

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