Кернеса привезли в Германию, его состояние - тяжелое, - бизнесмен Фукс
17 сентября, 2020, 11:00
Мэр Харькова Геннадий Кернес находится в немецкой клинике Шарите
Об этом сообщил бизнесмен Павел Фукс.
"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику Шарите. Состояние тяжелое, но он в сознании - обменялись несколькими словами с ним по видеосвязи", - написал он.
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Он также опубликовал видео с самолета, на котором летел Кернес.
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