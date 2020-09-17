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Espreso.tvОбществоКернеса привезли в Германию, его состояние - тяжелое, - бизнесмен Фукс

Кернеса привезли в Германию, его состояние - тяжелое, - бизнесмен Фукс


фото: fb
Мэр Харькова Геннадий Кернес находится в немецкой клинике Шарите

Об этом сообщил бизнесмен Павел Фукс.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику Шарите. Состояние тяжелое, но он в сознании - обменялись несколькими словами с ним по видеосвязи", - написал он.

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Он также опубликовал видео с самолета, на котором летел Кернес.

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