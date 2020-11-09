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Espreso.tvОбществоКернес отказался от депутатского мандата в горсовете Харькова

Кернес отказался от депутатского мандата в горсовете Харькова


фото: ukrinform
Избранный городским головой Харькова Геннадий Кернес отказался от мандата депутата Харьковского горсовета

Соответствующая постановление размещено на сайте Харьковского городского совета.

Согласно документу, в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию поступило заявление "об отказе от депутатского мандата городского совета" от Кернеса, избранного депутатом Харьковского городского совета 25 октября.

Рассмотрев заявление, Харьковская городская ТИК постановила признать Кернеса  не получившим мандат депутата горсовета.

В то же время комиссия вместо Кернеса признала избранным депутатом Харьковского городского совета от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Илону Хачатурян, которая сейчас работает заместителем руководителя аппарата Харьковской ОГА - начальником управления обеспечения деятельности руководства ХОГА.

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