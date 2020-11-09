Кернес отказался от депутатского мандата в горсовете Харькова

9 ноября, 2020, 16:50

Избранный городским головой Харькова Геннадий Кернес отказался от мандата депутата Харьковского горсовета

Соответствующая постановление размещено на сайте Харьковского городского совета.



Согласно документу, в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию поступило заявление "об отказе от депутатского мандата городского совета" от Кернеса, избранного депутатом Харьковского городского совета 25 октября.



Рассмотрев заявление, Харьковская городская ТИК постановила признать Кернеса не получившим мандат депутата горсовета.



В то же время комиссия вместо Кернеса признала избранным депутатом Харьковского городского совета от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Илону Хачатурян, которая сейчас работает заместителем руководителя аппарата Харьковской ОГА - начальником управления обеспечения деятельности руководства ХОГА.

Напомним, Геннадия Кернеса, который набрал больше всего голосов на выборах мэра Харькова 25 октября, официально зарегистрировали харьковским городским головой.

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