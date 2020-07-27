Оппонентка Лукашенко на выборах уклонилась от прямого ответа на вопрос о Крыме и Донбассе

27 июля, 2020, 16:48

Оппозиционная кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская уклонилась от прямого ответа на вопрос, касающийся оккупированного Россией украинского полуострова Крым

"Я понимаю, что вопрос о Крыме раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи - смены власти и проведения честных выборов. Вот их уже смогут выдвигаться политики, у которых будут четко определены взгляды, программы. на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах белорусы смогут выбрать себе нового руководителя страны ", - сказала Тихановская, отвечая на вопрос издания Медузы .

По поводу Донбасса Тихановская сказала, что "там идет война, и это ужасно". "Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны", - отметила Светлана Тихановская.

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Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на них на шестой срок подряд. Кроме него, кандидатами зарегистрированы Светлана Тихановская, а также Анна Конопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев.

Кроме первых президентских выборов 1994 года, на которых Лукашенко победил впервые, никакие другие (2001, 2006, 2010, в 2015 лет) на международном уровне не были признаны свободными и справедливыми.