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Espreso.tvОбществоКандидат в президенты Беларуси Тихановская назвала Крым "фактически российским"

Кандидат в президенты Беларуси Тихановская назвала Крым "фактически российским"

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала Крым "юридически украинским, но фактически - российским"

Об этом Тихановская заявила в эфире "Еврорадио".

"Я могу сказать, как это принято в нашей стране и в соответствии с международным правом, юридически Крым является украинским, а фактически - российским", - сказала Тихановска.

При этом оппонентка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко назвала российско-украинскую войну "болезненным вопросом", который "разделяет людей".

"Мне очень болит тот факт, что в Украине была война, страна перешла с одной стороны на другую. Это очень болезненный вопрос. Этот вопрос разделяет людей и настраивает друг против друга", - сказала Тихановская.

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