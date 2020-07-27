Кандидат в президенты Беларуси Тихановская назвала Крым "фактически российским"
Об этом Тихановская заявила в эфире "Еврорадио".
"Я могу сказать, как это принято в нашей стране и в соответствии с международным правом, юридически Крым является украинским, а фактически - российским", - сказала Тихановска.
При этом оппонентка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко назвала российско-украинскую войну "болезненным вопросом", который "разделяет людей".
"Мне очень болит тот факт, что в Украине была война, страна перешла с одной стороны на другую. Это очень болезненный вопрос. Этот вопрос разделяет людей и настраивает друг против друга", - сказала Тихановская.
- Напомним, ранее Тихановская уклонилась от прямого ответа на вопрос о Крыме и Донбассе.
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