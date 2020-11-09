Довыборы в Раду на 208 округе: ЦИК объявила победу Гунько

9 ноября, 2020, 20:24

Народным депутатом Украины на довыборах в 208 округе 25 октября на Черниговщине выбрали Анатолия Гунько

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК .

Отмечается, что решение по Гунько принято на заседании ЦИК.

"На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО №208 с пометкой "Уточненный" комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 25 октября 2020 года в одномандатном избирательном округе №208", - говорится в сообщении.

Соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.

"Следовательно, народным депутатом Украины избран Гунько Анатолий Григорьевич, 1976 года рождения, образование высшее, директор ООО "Гильдия права", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийного, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа". За него проголосовали 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - сообщили в ЦИК.

Ранее кандидат в народные депутаты от "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что не признает результаты парламентских выборов в 208-м округе.

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