Довыборы в Раду на 208 округе: ЦИК объявила победу Гунько
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК .
Отмечается, что решение по Гунько принято на заседании ЦИК.
"На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО №208 с пометкой "Уточненный" комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 25 октября 2020 года в одномандатном избирательном округе №208", - говорится в сообщении.
Соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.
"Следовательно, народным депутатом Украины избран Гунько Анатолий Григорьевич, 1976 года рождения, образование высшее, директор ООО "Гильдия права", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийного, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа". За него проголосовали 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - сообщили в ЦИК.
- Ранее кандидат в народные депутаты от "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что не признает результаты парламентских выборов в 208-м округе.
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