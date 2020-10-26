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Espreso.tvОбществоНе признаю результатов в округе, - Ляшко назвал выборы "купленными"

Не признаю результатов в округе, - Ляшко назвал выборы "купленными"


фото: zik
Кандидат в народные депутаты от "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что не признает результаты парламентских выборов в 208-м округе

Об этом написал Ляшко в Facebook.

"По данным ЦИК, аномально высокая явка в 50% на этом округе в 1,5 раза превысила среднюю явку по стране. Это доказательство, что в округе сработала масштабная сетка подкупа избирателей. Все социологические опросы накануне выборов (Рейтинг, Социс) давали убедительную победу мне, но подкуп избирателей кардинально исказил результаты этих выборов ", - написал Ляшко.

По данным Центральной избирательной комиссии, по итогам обработки 24,62% участковых протоколов Олег Ляшко лидирует на выборах в 208-м округе с 33,03%, или 3442 голосами. Гунько имеет 32,38%, или 3374 голоса.

" Радио Свобода " отмечает, что сам Гунько утром 26 октября сообщил о своей победе по результатам параллельного подсчета голосов.

"Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который на камеры центральных телеканалов совершал показательное выступление по его избранию. Ожидаемо, что при таких обстоятельствах карьера радикала подходит к логическому завершению. Но остается открытым вопрос относительно главного спонсора и расходов финансовых средств на кампанию после окончательного фиаско ", - заявил Гунько.

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