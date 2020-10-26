Не признаю результатов в округе, - Ляшко назвал выборы "купленными"

По данным Центральной избирательной комиссии, по итогам обработки 24,62% участковых протоколов Олег Ляшко лидирует на выборах в 208-м округе с 33,03%, или 3442 голосами. Гунько имеет 32,38%, или 3374 голоса.

" Радио Свобода " отмечает, что сам Гунько утром 26 октября сообщил о своей победе по результатам параллельного подсчета голосов.

"Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который на камеры центральных телеканалов совершал показательное выступление по его избранию. Ожидаемо, что при таких обстоятельствах карьера радикала подходит к логическому завершению. Но остается открытым вопрос относительно главного спонсора и расходов финансовых средств на кампанию после окончательного фиаско ", - заявил Гунько.

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