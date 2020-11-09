Минобороны России заявило о крушении своего вертолета над Арменией
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ.
"Российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий", - говорится в заявлении.
Также в российском ведомстве отметили, что вертолет был сбит с земли из ПЗРК.
"Российский вертолет разбился и взорвался в Араратской области. 9 ноября в 18:39 в региональный центр управления кризисными ситуациями "Арарат" поступила сигнализация о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем от села Ерашх в село Паруйр Сяк. На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления МЧС, три пожарных бригады из пожарно-спасательных отрядов", - рассказали в МЧС Армении.
Выяснилось, что российский вертолет Ми-24 разбился на правом полевом участке 2-го км дороги Ерашх-Паруйр Сяк и взорвался.
По предварительным данным, есть две жертвы.
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