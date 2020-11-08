Стало известно, когда состоится инаугурация Байдена
Об этом сообщает FOX News.
Церемония инаугурации Джо Байдена на пост президента США должна состояться 20 января 2021 года.
Отмечается, что на Капитолийском холме в Вашингтоне уже начали возводить трибуны для церемонии.
Дата установлена 20-й поправкой к Конституции США, ратифицированной в 1933 году. До этого официальным днем инаугураций президента было 4 марта.
Непосредственно на инаугурации будут присутствовать около 1000 человек, включая бывших президентов и вице-президентов, членов Конгресса и судей Верховного суда.
Количество присутствующих на церемонии в этот раз могут ограничить из-за пандемии коронавируса.
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