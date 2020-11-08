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Espreso.tvМирСтало известно, когда состоится инаугурация Байдена

Стало известно, когда состоится инаугурация Байдена


фото: Reuters
Инаугурация Джо Байдена на пост президента США должна состояться 20 января 2021 года

Об этом сообщает FOX News.

Церемония инаугурации Джо Байдена на пост президента США должна состояться 20 января 2021 года.

Отмечается, что на Капитолийском холме в Вашингтоне уже начали возводить трибуны для церемонии.

Дата установлена 20-й поправкой к Конституции США, ратифицированной в 1933 году. До этого официальным днем инаугураций президента было 4 марта.

Непосредственно на инаугурации будут присутствовать около 1000 человек, включая бывших президентов и вице-президентов, членов Конгресса и судей Верховного суда.

Количество присутствующих на церемонии в этот раз могут ограничить из-за пандемии коронавируса.

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