Стало известно, когда состоится инаугурация Байдена

8 ноября, 2020, 15:22

Инаугурация Джо Байдена на пост президента США должна состояться 20 января 2021 года

Об этом сообщает FOX News.

Церемония инаугурации Джо Байдена на пост президента США должна состояться 20 января 2021 года.

Отмечается, что на Капитолийском холме в Вашингтоне уже начали возводить трибуны для церемонии.

Дата установлена 20-й поправкой к Конституции США, ратифицированной в 1933 году. До этого официальным днем инаугураций президента было 4 марта.

Непосредственно на инаугурации будут присутствовать около 1000 человек, включая бывших президентов и вице-президентов, членов Конгресса и судей Верховного суда.

Количество присутствующих на церемонии в этот раз могут ограничить из-за пандемии коронавируса.

8 ноября стало известно, что Джо Байден после вступления в должность главы государства собирается отменить ряд указов Дональда Трампа, оцененных как наиболее неоднозначные.

Переходная команда Байдена начала работать, не дожидаясь конечных итогов выборов .

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