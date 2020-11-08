Байден отменит самые раздражающие указы Трампа, - The Washington Post
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на The Washington Post.
Как свидетельствуют неназванные собеседники газеты, Байден, в частности, планирует снова присоединить Соединенные Штаты к Парижской климатической хартии и восстановить членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Также кандидат-демократ не против того, чтобы отменить запрет на въезд из мусульманских стран и восстановить возможность получения американского гражданства лицами, которые хотя и не родились в США, но жили в стране в детстве.
- Напомним, переходная команда Байдена начала работать, не дожидаясь окончательных итогов выборов.
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