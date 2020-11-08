8 ноября, 2020, 12:00

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден, о победе которого сообщили влиятельные американские издания и телевизионные каналы, после вступления в должность главы государства собирается прежде всего отменить ряд указов Дональда Трампа, оцененных как наиболее неоднозначные

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на The Washington Post.

Как свидетельствуют неназванные собеседники газеты, Байден, в частности, планирует снова присоединить Соединенные Штаты к Парижской климатической хартии и восстановить членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте также: Байден может выделить оппонентам Путина триллион долларов, - Пионтковский

Также кандидат-демократ не против того, чтобы отменить запрет на въезд из мусульманских стран и восстановить возможность получения американского гражданства лицами, которые хотя и не родились в США, но жили в стране в детстве.

Напомним, переходная команда Байдена начала работать, не дожидаясь окончательных итогов выборов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb