Переходная команда Байдена начала работать, не дожидаясь конечных итогов выборов

8 ноября, 2020, 07:40

Задолго до вчерашних сообщений СМИ о том, что Джо Байден победил на выборах президента США, его советник Тед Кауфман взялся за создание предпосылок для успешного формирования Байденом собственного правительства

Кауфман - бывший сенатор от штата Делавэр, назначенный на должность, которую до этого занимал Байден, когда последний был избран вице-президентом США. Он также работал с переходной командой Барака Обамы в 2008 году и помогал писать законодательные акты, которые формализуют процесс передачи президентской власти победителю выборов, передает Еспресо.TV со ссылкой на украинскую службу Голоса Америки.

Байден впервые попросил Кауфмана начать работу над возможной передачей власти в апреле, вскоре после того, как бывший вице-президент гарантировал себе номинацию в президенты после окончания праймериз Демократической партии.

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"Процесс перехода официально начинается после того, как Управление служб общего назначения (General Services Administration - англ.) Определит победителя на основе всех имеющихся фактов. Это довольно туманные указания, и существует вероятность, что Трамп сможет нажать на директора агентства, чтобы задержать процесс", - отмечается в материале.

Сейчас Байден проводит встречи в своем доме в Уилмингтоне с советниками и семьей.

Будущая первая афроамериканка - вице-президент США Камала Харрис с ночи выборов живет с семьей в отеле в штате Делавэр. В последние дни она присоединялась к Байдену во время официальных заявлений.

Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, бывший соперник президента Байдена, заявил, что Харрис должна стать "настоящим партнером" Байдена. Он надеется увидеть, как она "будет заниматься ведущими важными вопросами".

Справка

В США действует президентская форма правления.

Президент там возглавляет не только государство как таковое, но и всю исполнительную ветвь власти. Соответственно должность премьера федерального правительства отсутствует.

Напомним: Камала Харрис - сенатор от Калифорнии и экс-генпрокурор штата.

Она выступает за права ЛГБТ-сообщества и легилизацию марихуаны.

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