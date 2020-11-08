Несмотря на гибель на фронте десантника из Львовщины пресс-служба ООС до сих пор называет 7 ноября сутками без боевых потерь

8 ноября, 2020, 07:58

Пресс-служба Операции Объединенных сил называет субботу, 7 ноября 2020 года, сутками без боевых потерь

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 воскресенья, 8 ноября, передает Еспресо.TV.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - отмечается в пресс-релизе.

Читайте также: Подытоживая более 100 дней "перемирия" на Донбассе, Зеленский посчитал не всех погибших на фронте

В то же время, по официальным данным, за прошедшие сутки, 7 ноября, в полосах ответственности наших бригад "зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников".

Речь идет о применении оккупантами стрелкового оружия вчера вечером у населенного пункта Гнутово.

"Огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам. Подразделения Объединенных сил оружия в ответ не применяли", - уверяет пресс-служба ООС.

Напомним, Львовская ОГА сообщает о гибели на фронте 20-летнего десантника Олега Свинарика, родом из села Арламовская Воля, Мостиского района. Как отмечается, произошло это "на рассвете" 7 ноября на территории Луганской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb