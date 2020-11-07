На Луганщине 7 ноября погиб 20-летний военный Олег Свинарик, - председатель Львовской ОГА

7 ноября, 2020, 21:01

Председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий сообщил, что 7 ноября на фронте погиб 20-летний Олег Свинарик

Об этом Козицкий написал в facebook.

"Сегодня на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовска Воля Мостиского района. Трагедия произошла на Луганщине. Парню было всего 20 лет. У него остались родители и два брата. В прошлом году в августе Олег добровольно изъявил желание нести службу по контракту. служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде", - написал Козицкий.

Напомним, что пресс-центр ООС сообщал, что 7 ноября на Донбассе российские оккупационные войска ни разу не нарушили перемирие.

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