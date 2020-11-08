Байден может выделить оппонентам Путина триллион долларов, - Пионтковский
Об этом политический эксперт и общественный деятель Андрей Пионтковский, который вынужден был покинуть Москву и сейчас живет и работает в Вашингтоне, заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.
"Мы не раз с Вами говорили о законе 2017 года, который был принят почти единогласно, - Трамп был вынужден его подписать, потому что Конгресс преодолел бы его вето, - и где требовалось замораживание и арест активов лиц, приближенных к Путину, олигархов и российских чиновников. Это грандиозная сумма - около триллиона долларов. С последующей, как говорилось, передачей этих украденных средств истинному владельцу - первому постпутинскому правительству России", - рассказал Пионтковский.
По словам политолога, он лично участвовал в лоббировании имплементации этого нормативного акта, "которую тормозила администрация Трампа".
"Проведением именно его (этого закона, - ред.) в жизнь будет заниматься администрация Байдена. И это будет самым болезненным ударом по путинской клептократии", - подчеркнул Пионтовский.
Он уверен, что упомянутые санкции "с огромным энтузиазмом будут поддержаны подавляющим большинством российского народа".
- Напомним, переходная команда Байдена начала работать, не дожидаясь окончательных итогов выборов.
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