Байден может выделить оппонентам Путина триллион долларов, - Пионтковский

8 ноября, 2020, 08:36

При поддержке Джо Байдена и его администрации новая демократическая власть России, которая придет на смену режиму Владимира Путина, сможет вернуть в страну незаконно выведенные в США национальные активы объемом в $1 трлн. Пролоббированный с участием российской политэмиграции соответствующий закон был принят Конгрессом еще в 2017 году

Об этом политический эксперт и общественный деятель Андрей Пионтковский, который вынужден был покинуть Москву и сейчас живет и работает в Вашингтоне, заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Мы не раз с Вами говорили о законе 2017 года, который был принят почти единогласно, - Трамп был вынужден его подписать, потому что Конгресс преодолел бы его вето, - и где требовалось замораживание и арест активов лиц, приближенных к Путину, олигархов и российских чиновников. Это грандиозная сумма - около триллиона долларов. С последующей, как говорилось, передачей этих украденных средств истинному владельцу - первому постпутинскому правительству России", - рассказал Пионтковский.

По словам политолога, он лично участвовал в лоббировании имплементации этого нормативного акта, "которую тормозила администрация Трампа".

"Проведением именно его (этого закона, - ред.) в жизнь будет заниматься администрация Байдена. И это будет самым болезненным ударом по путинской клептократии", - подчеркнул Пионтовский.

Он уверен, что упомянутые санкции "с огромным энтузиазмом будут поддержаны подавляющим большинством российского народа".

Напомним, переходная команда Байдена начала работать, не дожидаясь окончательных итогов выборов.

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