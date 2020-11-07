Житомирщина вошла в лидеры распространение коронавируса

7 ноября, 2020, 09:59

Монастырь в Бердичеве - один из архитектурных символов Житомирского края фото: velorout.com.ua

По состоянию на утро субботы, 7 ноября 2020 года, Житомирская область (+602) неожиданно вошла в тройку украинских областей - лидеров по темпам распространения COVID-19

Впереди нее только Харьковщина (+1008) и город Киев (+854), передает Еспресо.TV со ссылкой на СНБО .

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Ранее на третьем месте по количеству зараженных - рядом с Киевом и Харьковом - длительное время находились Одесса или Львов с прилегающими областями.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что, для того чтобы в Украине уменьшить количество случаев коронавируса и разорвать цепь передачи, нужен полный жесткий карантин продолжительностью не менее 21 день .

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