Житомирщина вошла в лидеры распространение коронавируса
7 ноября, 2020, 09:59
По состоянию на утро субботы, 7 ноября 2020 года, Житомирская область (+602) неожиданно вошла в тройку украинских областей - лидеров по темпам распространения COVID-19
Впереди нее только Харьковщина (+1008) и город Киев (+854), передает Еспресо.TV со ссылкой на СНБО .
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Ранее на третьем месте по количеству зараженных - рядом с Киевом и Харьковом - длительное время находились Одесса или Львов с прилегающими областями.
- Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что, для того чтобы в Украине уменьшить количество случаев коронавируса и разорвать цепь передачи, нужен полный жесткий карантин продолжительностью не менее 21 день .
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