В Израиле нашли применение использованным медицинским маскам

7 ноября, 2020, 07:51

В Израиле и во всем мире в настоящее время накапливаются миллионы использованных одноразовых масок. Аграрии обнаружили,, что в них можно выращивать рассаду

Об этом заявил директор питомника "Гилат" "Еврейского национального фонда" в Западном Негеве Пабло Черкасский, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на 9 канал израильского ТВ.

"Каждый раз, меняя маску в течение последних месяцев, я думал, как же ее можно использовать на благо природы. Ведь огромное количество разовых масок загрязняют нашу экологию, увеличивая объемы мусора. Я лично считаю, что с экологической точки зрения правильнее использовать многократные маски. Но потом мне пришла в голову мысль, что в использованных масках можно было бы выращивать растения вместо горшков. Я решил проверить свои догадки, наполнил маски компостом и поместил туда проросшие семена различных пород растений - деревьев и кустарников. и они дали замечательные паросли. Рассада получилась не хуже , чем в горшках ", - отметил он.

Читайте также: Томатный детектив. Зачем помидорам столько "псевдонимов"

Такие "горшки" можно ставить на поддон. В поддон рекомендуется налить воду. Уровень воды не должен превышать 1-2 см.

Цветовод рекомендует выращивать в использованных масках и пряности, которые не требуют большой глубины почвы, такие как мята и базилик. Также там можно высаживать цветы и многое другое.

Напомним, Израиль начал испытания вакцины от коронавируса на людях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb