Израиль начал испытания вакцины от коронавируса на людях

1 ноября, 2020, 19:15

Израиль, в воскресенье, 1 ноября, начал тестирование вакцины от COVID-19 на людях

Об этом сообщает Reuters.

В начале испытаний к тестированию привлечены 80 добровольцев. В декабре их количество будет увеличено до 960. Если испытания будут успешными, третий этап с участием 30 тыс. добровольцев запланирован на апрель-май 2021 года.

"Мы находимся на заключительном этапе", - сказал генеральный директор Израильского института биологических исследований, осуществляет испытания, Шмуэль Шапира.

В случае успеха вакцина может стать доступной для массового использования до конца лета 2021 года.

26 октября сообщалось, что 1 ноября в Израиле начнут испытания потенциальной вакцины от коронавируса.

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