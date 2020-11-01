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Espreso.tvМирИзраиль начал испытания вакцины от коронавируса на людях

Израиль начал испытания вакцины от коронавируса на людях


фото: Reuters
Израиль, в воскресенье, 1 ноября, начал тестирование вакцины от COVID-19 на людях

Об этом сообщает Reuters.

В начале испытаний к тестированию привлечены 80 добровольцев. В декабре их количество будет увеличено до 960. Если испытания будут успешными, третий этап с участием 30 тыс. добровольцев запланирован на апрель-май 2021 года.

"Мы находимся на заключительном этапе", - сказал генеральный директор Израильского института биологических исследований, осуществляет испытания, Шмуэль Шапира.

В случае успеха вакцина может стать доступной для массового использования до конца лета 2021 года.

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