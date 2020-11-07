Украинская полиция берет под усиленную охрану официальные представительства Азербайджана и Армении

7 ноября, 2020, 14:59

Сегодня ночью в полицию Харьковской области поступило сообщение о том, что здание почетного консульства Азербайджанской Республики обстреляли неизвестные. Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия

Об этом передает Еспресо.TV.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия на то, чтобы не допустить межэтнические конфликты на территории нашего государства. Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции", - заявил председатель национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - отметил шеф Нацполиции.

Напомним, двое парней обстреляли из пистолета с глушителем окна и двери дипломатического представительства Азербайджана в Харькове. Никто не пострадал.

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