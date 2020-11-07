Труханов объявил в Одессе траурный день в связи со смертью Жванецкого

7 ноября, 2020, 11:00

Местные власти Одессы объявила субботу, 7 ноября 2020 года, днем траура по погибшим накануне писателем-сатириком Михаилом Жванецким

Об этом со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета передает Еспресо.TV .

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября, в Одессе объявлено днем траура", - отмечается мэрия Одессы.

Соответствующее распоряжение подписал одесский городской голова Геннадий Труханов.

В память о Жванецком на зданиях Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.

Смерть Жванецкого наступила в возрасте 86 лет

О смерти писателя накануне, 6 ноября , сообщил его помощник Олег Сташкевич.

В феврале 2019 года, на пятом году войны с Украиной, Путин Жванецкого наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Несмотря на волну осуждения Жванецкий не отказался от этой награды.

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