Труханов объявил в Одессе траурный день в связи со смертью Жванецкого
Об этом со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета передает Еспресо.TV .
"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября, в Одессе объявлено днем траура", - отмечается мэрия Одессы.
Соответствующее распоряжение подписал одесский городской голова Геннадий Труханов.
В память о Жванецком на зданиях Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.
Смерть Жванецкого наступила в возрасте 86 лет
- О смерти писателя накануне, 6 ноября , сообщил его помощник Олег Сташкевич.
- В феврале 2019 года, на пятом году войны с Украиной, Путин Жванецкого наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
- Несмотря на волну осуждения Жванецкий не отказался от этой награды.
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