Умер одесский сатирик Михаил Жванецкий

6 ноября, 2020, 14:45

6 ноября на 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что смерть советского комика Михаила Жванецкого подтвердил его представитель Олег Сташкевич.

В начале октября стало известно, что он завершил концертную деятельность из-за возраста и потери трудоспособности.

Летом Михаил Жванецкий в интервью изданию "Собеседник" рассказал об очень плохом самочувствии. "Очень плохо себя чувствую последнее время. Возраст уже", - говорил он.

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934. Он называл себя "советским и российским писателем украинского происхождения". Является почетным гражданином Одессы, народным артистом Украины, заслуженным деятелем искусств России.

27 февраля 2019 президент РФ Владимир Путин наградил Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Михаил Жванецкий был художественным руководителем Московского театра миниатюр.Також Жванецкий был президентом Всемирного клуба одесситов.

В марте Жванецкому исполнилось 86 лет. Напомним, Михаил Жванецкий начал свое профессиональное творчество в 1963 году, после знакомства с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра.

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