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Espreso.tvОбщество"Вали в Ростов!" В Киеве собираются участники автопробега к дому председателя КСУ Тупицкого

"Вали в Ростов!" В Киеве собираются участники автопробега к дому председателя КСУ Тупицкого

В 10:30 субботы, 7 ноября 2020 года, желающие присоединиться к автопробегу по адресу проживания председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого начали собираться на центральном входе на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, что в центре Киева

Подробности с места события рассказывает корреспондент Еспресо.TV .

Сейчас формируется автоколонна с национальными сине-желтыми флагами.

Наряду дежурит Нацполиция.

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Тупицкий живет в Василькове, куда и отправятся участники автопробега.

Организаторы - "Автомайдан" и "Центр противодействия коррупции".

  • Как заявляет председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (Назка) Александр Новиков, председатель Конституционного суда Тупицкий скрывает собственные сделки с землей в оккупированном Крыму . Именно этим, по его мнению, и обусловлена поспешность в рассмотрении КСУ представление народных депутатов от "Оппозиционного платформы - За жизнь" относительно обязательности е-декларирования для чиновников.

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