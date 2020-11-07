"Вали в Ростов!" В Киеве собираются участники автопробега к дому председателя КСУ Тупицкого
7 ноября, 2020, 10:40
В 10:30 субботы, 7 ноября 2020 года, желающие присоединиться к автопробегу по адресу проживания председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого начали собираться на центральном входе на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, что в центре Киева
Подробности с места события рассказывает корреспондент Еспресо.TV .
Сейчас формируется автоколонна с национальными сине-желтыми флагами.
Наряду дежурит Нацполиция.
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Тупицкий живет в Василькове, куда и отправятся участники автопробега.
Организаторы - "Автомайдан" и "Центр противодействия коррупции".
- Как заявляет председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (Назка) Александр Новиков, председатель Конституционного суда Тупицкий скрывает собственные сделки с землей в оккупированном Крыму . Именно этим, по его мнению, и обусловлена поспешность в рассмотрении КСУ представление народных депутатов от "Оппозиционного платформы - За жизнь" относительно обязательности е-декларирования для чиновников.
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