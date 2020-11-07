"Вали в Ростов!" В Киеве собираются участники автопробега к дому председателя КСУ Тупицкого

7 ноября, 2020, 10:40

В 10:30 субботы, 7 ноября 2020 года, желающие присоединиться к автопробегу по адресу проживания председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого начали собираться на центральном входе на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, что в центре Киева