В коттедже соратника Дубинского прописан глава КСУ Тупицкий, - Bihus.Info

Об этом сообщает Bihus.Info.

"В доме, кроме самого Тупицкого, согласно его электронной декларации, прописалась также его жена и дети. На каких условиях руководитель Конституционного суда получил прописку в имении, принадлежащем Левченко, - неизвестно. Ориентировочная стоимость дома такой площади здесь может доходить до миллиона долларов . Левченко в "Коньке", кроме этого дома, принадлежит также и коттедж напротив", - говорится в сообщении.

"Конек" расположен на острове Жуков, рядом с Кончей-Заспой.

Также журналисты Bihus.Info рассказали об имуществе, которым владеет семья Александра Тупицкого.

"На его 80-летнюю мать, зарегистрированную в Черкасской области, записали квартиру в более 200 кв. м в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева - "Новопечерских Липках". Такое жилье может стоить около 20 млн грн. Тупицкий там же владеет и двумя паркоместами. Дорогое недвижимое имущество есть и в собственности тещи главы Конституционного суда Ларисы Колпаченко. В 2018 году женщина стала владелицей нескольких земельных участков и имения более чем в 200 кв. м. в Василькове. Ориентировочная стоимость такого недвижимого имущества составляет около 5 млн грн. Недавно владельцем земельного участка рядом стал сам Тупицкий. Земля тещи и руководителя КСУ - одна территория с имением, детской площадкой, искусственным озером. Но в декларации судьи это недвижимое имущество не отражено", - отметили журналисты-расследователи.

Отметим, Левченко - донецко-киевский бизнесмен. На нынешних местных выборах был кандидатом в депутаты Киевоблсовета от "Слуги народа", рекламную кампанию Левченко проводил как член "команды Александра Дубинского", который вел "слуг" на областные выборы.

Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной Республики Крым. Оформил договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в декларации об имуществе и доходах.

При этом под председательством Тупицкого судьи КСУ 27 октября проголосовали за признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее.

Напомним, 31 октября на одного из судей Конституционного суда совершили нападение.

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