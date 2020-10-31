Глава Конституционного суда Тупицкий скрывает оборудки с землей в Крыму, - НАПК

31 октября, 2020, 18:17

Конституционный Суд Украины (КСУ) в рекордные сроки рассмотрел представление 47 народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по "делу о незаконном обогащении", чтобы защитить собственные интересы

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт ведомства.

"1 октября 2020 года, 30 дней назад, глава КСУ Александр Тупицкий получил запрос от НАПК: дайте объяснение, поскольку у вас есть доверенность в реестре Украины на операции с земельными участками в Крыму.

7 октября глава Конституционного Суда уходит в отпуск. 8 октября его заместитель Сергей Головатый проводит заседания и затем закрывает заседания от представителя Президента, представителя парламента. И через 19 дней освобождает от ответственности судью-докладчика и главы КСУ ", - пояснил глава НАПК.

Следует напомнить, что Тупицкий был назначен в состав КСУ в 2013 году - по квоте президента Виктора Януковича. Он является выходцем из Донецка. Трудовую деятельность начинал старшим следователем прокуратуры Куйбышевского района города Донецка.

Головатый, в свою очередь, во время работы народным депутатом входил в состав парламентской фракции Партии регионов.

По данным программы "Схемы", 2018 - то есть того же года, когда он стал заместителем главы КСУ (председательствует он там с 17 сентября 2019) Тупицкий стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз в оккупированном Крыму , приобретя ее по российскому законодательству, но не указал об этом в своей декларации.

Справка

Напомним, 27 октября 2020 КСУ на закрытом заседании принял решение, которым признал статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование, неконституционным. Также решение КСУ поставило под вопрос дальнейшую работу НАПК не только по направлению декларирования, но и конфликта интересов, координации уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции, государственного контроля за финансированием политических партий и тому подобное.

При этом в проверке НАПК были декларации 2 из 47 депутатов, которые являются авторами конституционного представления по "делу о незаконном обогащении"

Речь идет об Илье Киве и Тарасе Козаке (близкого к Виктору Медведчуку).

Полный список подписантов конституционного представления по "делу о незаконном обогащении":

Абрамович Игорь Александрович

Батенко Тарас Иванович

Бойко Юрий Анатольевич

Бондарь Виктор Васильевич

Борт Виталий Петрович

Бурмич Анатолий Петрович

Волошин Олег Анатольевич

Гнатенко Валерий Сергеевич

Дунаев Сергей Владимирович

Загородний Юрий Иванович

Иоффе Юлий Яковлевич

Исаенко Дмитрий Валерьевич

Кальцев Владимир Федорович

Качный Александр Сталиноленович

Кива Илья Владимирович

Кисилев Игорь Петрович

Казак Тарас Романович

Колтунович Александр Сергеевич

Королевская Наталия Юрьевна

Кузьмин Ренат Равелийович

Ларин Сергей Николаевич

Лукашев Александр Анатольевич

Лёвочкин Сергей Владимирович

Лёвочкина Юлия Владимировна

Макаренко Михаил Васильевич

Мамка Григорий Николаевич

Мамоян Чисто Чолоевич

Медведчук Виктор Владимирович

Мороз Владимир Викторович

Нимченко Василий Иванович

Павленко Юрий Алексеевич

Папиев Михаил Николаевич

Плачков Татьяна Михайловна

Пономарев Александр Сергеевич

Приходько Наталья Игоревна

Пузанов Александр Геннадиевич

Рабинович Вадим Зиновьевитч

Николай Леонидович Скорик

Славицька Антонина Керимивна

Солод Юрий Васильевич

Столар Вадим Михайлович

Суркис Григорий Михайлович

Требушкин Руслан Валерьевич

Фельдман Александар Борисович

Христенко Федор Владимирович

Черный Виктор Иванович

Шуфрич Нестор Иванович