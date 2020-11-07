"Автомайдан" везет виселицу руководителю Конституционного суда Тупицкому

7 ноября, 2020, 11:31

Активисты "Автомайдана" и "Центра противодействия коррупции" отправились в субботу, 7 ноября 2020 года, от столичного стадиона "Динамо" в направлении загородного коттеджа председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вместе с символической виселицей