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Espreso.tvОбщество"Автомайдан" везет виселицу руководителю Конституционного суда Тупицкому

"Автомайдан" везет виселицу руководителю Конституционного суда Тупицкому

Активисты "Автомайдана" и "Центра противодействия коррупции" отправились в субботу, 7 ноября 2020 года, от столичного стадиона "Динамо" в направлении загородного коттеджа председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вместе с символической виселицей

Об этом с места события рассказывает корреспондент Еспресо.TV .

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Колонна движется в Васильков, где и живет Тупицкий.

  • Как отмечает руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков, председатель Конституционного суда Тупицкий скрывает собственные сделки с землей в оккупированном Крыму . Именно этим, по его мнению, и обусловлена поспешность в рассмотрении КСУ представления народных депутатов от "Оппозиционного платформы - За жизнь" относительно обязательности е-декларирования для чиновников.

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