"Автомайдан" везет виселицу руководителю Конституционного суда Тупицкому
7 ноября, 2020, 11:31
Активисты "Автомайдана" и "Центра противодействия коррупции" отправились в субботу, 7 ноября 2020 года, от столичного стадиона "Динамо" в направлении загородного коттеджа председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вместе с символической виселицей
Об этом с места события рассказывает корреспондент Еспресо.TV .
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Колонна движется в Васильков, где и живет Тупицкий.
- Как отмечает руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков, председатель Конституционного суда Тупицкий скрывает собственные сделки с землей в оккупированном Крыму . Именно этим, по его мнению, и обусловлена поспешность в рассмотрении КСУ представления народных депутатов от "Оппозиционного платформы - За жизнь" относительно обязательности е-декларирования для чиновников.
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