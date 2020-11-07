Байден назвал свои четыре главные задачи как президента
Он выразил уверенность, что одержит победу в борьбе за Белый дом, однако не заявил о победе, отметив лишь, что цифры говорят сами за себя, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .
Байден отметил, что по итогам распределения голосов он получит более 300 голосов выборщиков - то есть, выигрывает у кандидата республиканцев Дональда Трампа с заметным преимуществом. Он также пообещал, что каждый поданный голос будет учтен.
При этом Байден назвал четыре основных вопроса, на решении которых он намерен сосредоточиться как новоизбранный глава американского государства: эпидемия COVID-19, экономический кризис, глобальное изменение климата и системный расизм. Он отметил, что ситуация с эпидемией ухудшается и выразил соболезнования родным и близким погибших от COVID-19.
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Кроме того, Байден обратился к американцам, которые голосовали за республиканцев, и заявил, что они для него союзники, а не враги.
"Моя ответственность, как президента, представлять всю нацию. Я буду работать столь же старательно для тех, кто голосовал против меня, как и для тех, голосовал за меня", - сказал он, призвав американцев объединиться в интересах Соединенных Штатов Америки.
- Напомним, в США продолжается подсчет голосов на президенских выборах.
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